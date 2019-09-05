В Коврове маршрутка насмерть переехала упавшего велосипедиста

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-05T15:47:50+03:00

Изменить размер текста: A A

5 сентября в 07.50 двое жителей Коврова 36-ти и 28-ми лет ехали по железнодорожному мосту. Первый стал обгонять второго, но наехал на тротуар, потерял равновесие и упал на проезжую часть. Встать не успел - водитель маршрутного автобуса ПАЗ в это время переехал велосипедиста. Пострадавший скончался до приезда "скорой медицинской помощи", сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU