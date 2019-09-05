2019-09-05T15:47:50+03:00
Происшествия

В Коврове маршрутка насмерть переехала упавшего велосипедиста

Он скончался до приезда "скорой медицинской помощи"
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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5 сентября в 07.50 двое жителей Коврова 36-ти и 28-ми лет ехали по железнодорожному мосту. Первый стал обгонять второго, но наехал на тротуар, потерял равновесие и упал на проезжую часть. Встать не успел - водитель маршрутного автобуса ПАЗ в это время переехал велосипедиста. Пострадавший скончался до приезда "скорой медицинской помощи", сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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