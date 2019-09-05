Жители Владимирской области продолжают калечить других, находясь" под градусом"

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-05T14:51:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый случай произошел в Камешковском районе этой зимой. 37-летний мужчина после очередных алкогольных посиделок поссорился со своим напарником и нанес ему несколько ударов по голове. Аналогичный случай произошел этим летом в Александровском районе. Женщина пировала вместе со своим другом. Находясь в нетрезвом состоянии, она вылила оставшийся алкоголь, в результате чего возник конфликт. Дама ударила своего партнера ножом в плечо. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, оба дебошира сейчас находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU