2019-09-05T14:51:29+03:00
Происшествия

Жители Владимирской области продолжают калечить других, находясь" под градусом"

После распития алкоголя мужчина и женщина избили своих собутыльников
Елена Масленникова
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Первый случай произошел в Камешковском районе этой зимой. 37-летний мужчина после очередных алкогольных посиделок поссорился со своим напарником и нанес ему несколько ударов по голове. Аналогичный случай произошел этим летом в Александровском районе. Женщина пировала вместе со своим другом. Находясь в нетрезвом состоянии, она вылила оставшийся алкоголь, в результате чего возник конфликт. Дама ударила своего партнера ножом в плечо. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, оба дебошира сейчас находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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