Во Владимире пройдет фестиваль русской культуры "Русский мир"

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-05T14:02:41+03:00

И завершится он театрализованной постановкой на Соборной площади "Святой князь Андрей Боголюбский"

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Всероссийский фестиваль русской культуры "Русский мир" пройдёт в областном центре с 13 по 15 сентября. Он приурочен к 850-летию переноса столицы Руси во Владимир князем Андреем Боголюбским.

Программа рассчитана на три дня. В первый день фестиваля, 13 сентября, состоится межрегиональная научно-практическая конференция "Владимир – начало великой Руси", посвящённая памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского. 14 сентября в Суздале пройдут спортивные показательные выступления, различные мастер-классы (по колокольному звону, росписи платков и пряников, шитью игрушки).

В последний день фестиваля, 15 сентября, состоится концерт на Соборной площади Владимира и спортивный праздник перед областным театром драмы. Гостей ждут показательные выступления московских и владимирских атлетов в традиционных видах спорта. Команда-победительница будет награждена кубком Русского мира. Завершится все театрализованной постановкой "Святой князь Андрей Боголюбский" на Театральной площади. Начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU