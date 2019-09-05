2019-09-05T13:54:26+03:00
Происшествия

Женщина из Владимира расцарапала полицейскому лицо

Тот пытался задержать ее после совершенного ей ДТП
Алексей СУХОВ
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Во Владимире завершился суд над 35-летней жительницей Владимира, которая избила полицейского и расцарапала ему лицо.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Владимирской области, вечером 17 марта 2019 года полицейские приехали на ДТП в районе улицы Студеная гора. Там они увидели автомобиль "Лексус", который вылетел с дороги и врезался в цветочную клумбу. Женщина, владевшая автомобилем, была пьяна и утверждала, что за рулем не сидела. Тогда полицейский сходил в здание неподалеку и посмотрел на запись с камер наблюдения. Было видно, что женщина была за рулем в момент аварии. Когда ее попросили проехать с сотрудниками ГИБДД, она начала ругаться, требовала ее отпустить, а затем два раза ударила рукой полицейского по голове и расцарапала ему лицо.

Уже во время следствия обвиняемая извинилась перед полицейским. Однако ее все равно оштрафовали на 80 тысяч рублей, а также лишили прав на 1,5 года. Решения судов вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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