Владимирские легкоатлетки выиграли две медали на чемпионате России

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-05T13:29:54+03:00

Елена Панова и Светлана Печникова завоевали второе и третье места соответственно

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Медали спортсменки из Владимира Елена Панова и Светлана Печникова выиграли на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи, который проходит с 4 по 6 сентября 2019 года.

Елена Панова, выступающая в дисциплине "метание диска", показала результат 63.46 метров. Панова уступила золото спортсменке из Липецка, метнувший диск на расстояние 63.90 метра. Результат метательницы копья Светланы Печниковой – 54.42 метра. Обе спортсменки являются представительницами спортивной школы олимпийского резерва №4 города Владимира.

В общей сложности Владимирскую область на соревнованиях в Сочи представляют четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU