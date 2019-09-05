2019-09-05T13:02:10+03:00
Общество

Во Владимирской области закрыли ветеринарную аптеку

Вновь работать она начнет только через три месяца
Ирина Мальцева
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Грубые нарушения обнаружили в ветеринарной аптеке СПК «Черкутино». Помещение не соответствовало необходимым требованиям, в кабинете, где хранились лекарства, отсутствовало необходимое оборудование, позволяющее обеспечить необходимый уровень температуры и влажности воздуха, а сами препараты хранились с нарушением температурного режима, что могло снизить их эффективность. В конце августа Арбитражный суд Владимирской области привлек СПК «Черкутино» к административной ответственности и приостановил его деятельность на 90 дней. За это время ему предстоит устранить все нарушения и только после этого аптека сможет открыться вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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