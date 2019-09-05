2019-09-05T10:44:54+03:00
Происшествия

Камера наблюдения зафиксировала гибель подростков в Мелехово

Сбившая детей иномарка ехала по встречке
Артём Черепанов
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В ковровских пабликах в соцсетях появилась запись с камер наблюдения, зафиксировавшей момент наезда иномарки BMW на подростков в Мелехово. Дети действительно переходили дорогу по переходному переходу. BMW неслась по огромной скорости по встречке.

Судя по видео, подростков было пятеро. Они некоторое время постояли на обочине у перехода, о чем-то говоря. Затем все вместе они стали перебегать дорогу, посмотрев сначала в одну сторону, потом в другую. При этом, машину, несшуюся по встрече на плохо освещенной трассе, они не видели.

Также известно, что за рулем BMW находился сын известного в городе врача. В соцсетях местные жители призывают не церемониться с виновником аварии.

Запись с камеры наблюдения - ДТП в Мелехово, погибли двое детей.

На данный момент известно, что уголовное дело по факту смертельной аварии находится в стадии передачи из местной полиции в Следственный комитет по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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