Камера наблюдения зафиксировала гибель подростков в Мелехово

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-05T10:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В ковровских пабликах в соцсетях появилась запись с камер наблюдения, зафиксировавшей момент наезда иномарки BMW на подростков в Мелехово. Дети действительно переходили дорогу по переходному переходу. BMW неслась по огромной скорости по встречке.

Судя по видео, подростков было пятеро. Они некоторое время постояли на обочине у перехода, о чем-то говоря. Затем все вместе они стали перебегать дорогу, посмотрев сначала в одну сторону, потом в другую. При этом, машину, несшуюся по встрече на плохо освещенной трассе, они не видели.

Также известно, что за рулем BMW находился сын известного в городе врача. В соцсетях местные жители призывают не церемониться с виновником аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/730179" frameborder="0"></iframe> Запись с камеры наблюдения - ДТП в Мелехово, погибли двое детей.

На данный момент известно, что уголовное дело по факту смертельной аварии находится в стадии передачи из местной полиции в Следственный комитет по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU