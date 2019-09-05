В Муроме со стадиона украли скамейку и флаги

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-05T10:26:09+03:00

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Скамью, стоявшую у центрального входа на стадион «Авангард» в микрорайоне «Вербовский» неизвестные утащили в первый день учебного года – 2 сентября. А на следующий день стадион, отремонтированный в прошлом году, вновь навестили неизвестные похитители и унесли флаги расцвечивания, украшавшие трибуны. Руководство спортивной школы «Верба», к которой относится этот стадион, обратилось в полицию, но найти злоумышленников пока не удалось. Кстати, это не первая спортивная площадка в Муроме, пострадавшая от рук вандалов. В начале мая с новой площадке с тренажерами на бульваре Тихомирова у одного из тренажеров срезали и утащили две гантели .прикованные цепью. Тогда же пропала и урна с центральной аллеи. После этого происшествия в парке усилили охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU