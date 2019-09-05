Во Владимирской области завели уголовные дела на троих нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-05T10:16:02+03:00

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В конце августа на автодороге М-7 «Волга» в поселке Введенский сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ГАЗ» под управлением 57-летнего жителя Нижнего Новгорода. Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, что показало проведенное освидетельствование. По данным УМВД, в Собинском районе остановили сразу двоих нетрезвых водителей - 36-летнего жителя и 23-летнего. На них уже были ранее заведены административные дела за вождение в нетрезвом виде. Теперь же - возбуждены уголовные.

ИСТОЧНИК KP.RU