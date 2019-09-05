В Доброграде пройдет фестиваль уличного кино
В субботу, 7 сентября, в Доброграде пройдет конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Под открытым небом на большом экране зрители смогут посмотреть короткометражные фильмы и проголосовать за лучшую, по их мнению, картину, достойную звания победителя.
Фестиваль уличного кино проходит с 12 июня по 12 сентября в более чем 1000 городов России. Например, в Москве фестивальный показ состоялся в минувшие выходные в парке Зарядье. В Доброграде фестиваль начнется в 20.00 в Парке семейного отдыха. На поляне установят огромный экран, зрители разместятся под открытым небом. Голосовать за лучшую картину можно будет светом - посветив фонариком, мобильником или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и определят победителя.
ИСТОЧНИК KP.RU