Владимирские спортсмены завоевали третью медаль на первенстве Европы по радиопеленгации

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-04T17:17:18+03:00

Теперь у нас золото!

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16-летняя Александра Ионова, представляющая Владимирскую область в составе российской сборной на чемпионате и первенстве Европы по спортивной радиопеленгации в Словении, завоевала золотую медаль в дисциплине "СПР-спринт" среди юниорок до 20 лет.

Александра впервые участвует в соревнованиях такого уровня. Напомним, накануне, 3 сентября двое других спортсменов из Владимирской области Борис Попов и Надежда Мельникова завоевали соответственно серебряную и бронзовую медали первенства Европы в дисциплине "СПР радиоориентирование" среди юниоров до 20 лет.

Чемпионат и первенство Европы по СПР продлятся до 7 сентября включительно. Впереди у спортсменов еще два соревновательных дня: 5 сентября состоятся состязания в дисциплинах "СПР – 144 МГц" и "СПР – 3,5 МГц", а 7 сентября – в дисциплинах "СПР - 3,5 МГц" и "СПР – 144 МГц".

ИСТОЧНИК KP.RU