Во Владимире 7 сентября перекроют центр города

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-04T17:01:47+03:00

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Во время полумарафона «Золотые ворота» нельзя будет проехать с шести утра и до шести вечера по улицам Никитской, Златовратского, Герцена, Спортивному переулку и улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Объехать можно будет по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе и Гагарина. В этот день изменятся и маршруты автобусов и троллейбусов, идущих через центр города. Вместо троллейбуса №1 поедут автобусы по тому же маршруту, которые объедут перекрытие по Студеной горе, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали. Все льготы при этом будут действовать, а стоимость проезда останется как у троллейбуса. Троллейбусы №№ 2 и 8 в это время ходить не будут, №5 – по проспекту Строителей, улице Мира и Усти-на-Лабе на вокзал, а №7 – через улицы Горького и Мира. Автобусы также объедут центр по Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU