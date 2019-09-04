Смерть 14-летнего подростка на Оке в Муроме признали несчастным случаем

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-04T15:53:29+03:00

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Следственный комитет РФ по Владимирской области закрыл дело по факту гибели 14-летнего школьника при купании в реке Ока в Муроме.

В Следкоме пришли к выводу, что ребенок погиб в результате несчастного случая, хотя изначально рассматривалась версия, что власти могли проявить халатность и не везде поставить запрещающие аншлаги, из-за чего дети и оказались в воде. На следствии должностные лица не отрицали, что в месте гибели мальчика не был установлен запрещающий знак, поскольку участок местности, заросший кустарником и травой, не считался местом массового купания. В итоге, следователи согласились с тем, что власти не обязаны были следить конкретно за тем местом, где погиб подросток.

Напомним, днем 3 июня 2019 года, не предупредив родителей, компания ровесников добралась до левого берега Оки в район железнодорожного моста. Там трое мальчишек залезли в воду и, несмотря на сильный ветер и волны, поплыли к бую, расположенному в центре реки. Добравшись до плавучего знака, мальчики поплыли к берегу, но 14-летний подросток не рассчитал свои силы, не смог доплыть до берега и утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU