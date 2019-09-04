2019-09-04T15:16:16+03:00
Политика

КПРФ снимет с выборов двух кандидатов в ковровский горосовет

Их обвиняют в сговоре с политическими конкурентами
Артём Черепанов
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Владимирский обком партии КПРФ принял решение снять двух кандидатов с выборов двух кандидатов в депутаты ковровского горсовета. Владимира Хлынова и Сергея Винниченко обвинили в сговоре с политическими оппонентами и исключили из рядов партии.

В партии поясняют, что кандидаты вступили в сговор с представителями крупнейшего в городе предприятия "ЗиД", выдававшего деньги на избирательную кампанию. В итоге Винниченко и Хлынов подписали поддельное обращение коммунистов города Коврова, которое, по мнению владимирского обкома партии КПРФ, порочит честь местного отделения партии и депутатов фракции КПРФ в ЗС Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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