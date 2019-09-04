Коллектив Владимиро-Суздальского музея-заповедника наградили в "белом доме"
Музей и ряд жителей региона награждён медалью "За заслуги перед Владимирской областью"
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В областной администрации регулярно отмечают заслуги того или иного жителя региона. В том числе и медалями.
4 сентября за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу губернатор Владимир Сипягин наградил медалью "За заслуги перед Владимирской областью":
– генерального директора ЗАО "Юрьевецкая птицефабрика" Валерия Васильева;
– заместителя председателя Владимирского областного суда Сергея Медведева;
– коллектив Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
ИСТОЧНИК KP.RU