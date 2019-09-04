2019-09-04T13:15:36+03:00
Общество

Коллектив Владимиро-Суздальского музея-заповедника наградили в "белом доме"

Музей и ряд жителей региона награждён медалью "За заслуги перед Владимирской областью"
Алексей СУХОВ
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В областной администрации регулярно отмечают заслуги того или иного жителя региона. В том числе и медалями.

4 сентября за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу губернатор Владимир Сипягин наградил медалью "За заслуги перед Владимирской областью":

– генерального директора ЗАО "Юрьевецкая птицефабрика" Валерия Васильева;

– заместителя председателя Владимирского областного суда Сергея Медведева;

– коллектив Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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