Серный завод в Петушинском районе должны снести

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-04T12:07:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Завод по переработке серы около поселка Болдино Петушинского района, строительство которого началось в прошлом году, сразу вызвал недовольство местных жителей, опасавшихся ущерба экологии и неприятного запаха. Но два здания, ориентировочной площадью 288 и 6400 квадратных метров, все же были построены, правда, как оказалось, с нарушениями. Администрация Петушинского района обратилась в районный суд с требованием обязать владельца земли и помещений снести их. Ответчик построил помещения на участке земли, принадлежащей ему на праве собственности, но при этом не получил разрешение на строительство, как положено по закону. Кроме того, этот участок расположен на землях сельскохозяйственного назначения, в зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения, а значит, постройка возведена с нарушением правил целевого использования земли. Петушинский районный суд удовлетворил иск администрации. Ответчик обжаловал решение, но и Владимирский областной суд оставил его без изменений, а жалобу – без удовлетворения. Теперь владельцу до конца сентября предстоит снести оба здания за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU