Владимирские волонтеры восстанавливают памятники зодчества в Псковской области

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-04T11:21:08+03:00

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Добровольцы Владимирской области активно участвуют в проекте Министерства культуры России "Волонтёры наследия".

С 15 июля по 15 сентября добровольцы помогают привести в порядок достопримечательные места Псковщины: памятник древнерусского зодчества XV века – Псково-Печорский Свято-Успенский монастырь, улицы и площади города Печоры, застроенные зданиями XIX – начала XX веков, и объекты музея-заповедника "Изборск".

Добровольцы центра "Волонтёры культуры" из Владимирской области (студенты ВлГУ и РАНХиГС) под руководством опытных мастеров расчищают улицы Печор, сажают деревья и кустарники, красят деревянные конструкции. Помимо этого для ребят организована насыщенная культурная программа: мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, иконописи, фольклорные игры и танцы, экскурсии и спортивные состязания.

ИСТОЧНИК KP.RU