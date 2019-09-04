2019-09-04T11:21:06+03:00
Общество

В деревнях Ковровского района не соблюдали пожарную безопасность

Администрации предстоит выкопать пруды на случай пожара и построить пирсы
Ирина Мальцева
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Нарушения обнаружила Ковровская городская прокуратура. Как оказалось, во время особого противопожарного режима в деревнях Рогозиниха, Бабиковка, Смехра у искусственных прудов, где могли набирать воду пожарные, не было твердых пирсов для установки пожарных автомобилей в любое время года. Проблемы были и в деревнях Ильино, Авдотьино, Кузнечиха, Верхутиха, Малышево, Сергейцево и поселке Пакино, где не оказалось необходимого количества источников наружного водоснабжения с соответствующим запасом воды для тушения пожаров. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации Малыгинского сельского поселения Ковровского района, потребовав обязать орган местного самоуправления устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Суд согласился с требованием прокуратуры, исправить недостатки должны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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