2019-09-04T10:49:07+03:00
Общество

Союз строителей Владимирской области выступил против объединения департаментов строительства и ЖКХ

Со своими опасениями они поделились со спикером ЗС Владимиром Киселевым
Сергей МОРКОВКИН
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Представители Союза строителей Владимирской области встретились с председателем Законодательного Собрания Владимиром Киселевым и рассказали о том, что опасаются объединения департаментов ЖКХ и строительства в одно ведомство. Слухи о предстоящей реорганизации циркулируют в Белом доме уже несколько недель, но официально об этом пока не заявляли. Косвенно слух подтверждается предстоящим объединением проектных институтов "Владимиргражданпроект" и "Владкоммунпроект".

- Любая реформа должна быть нацелена на улучшение. А это ухудшение. Кому это надо? Зачем? Откуда это вредительство?», - не сдерживая эмоций, выразил чувства коллег один из самых опытных и заслуженных строителей Владимирской области Юрий Козырев.

Владимир Киселев заявил, что не считает объединение двух департаментов не лучшим решением. Так как этот вопрос находится в компетенции исполнительной власти, спикер и строители намерены донести свое мнение до губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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