ДТП во Владимире: пострадала 2-летняя девочка
Водитель грузовой газели выехал на встречку
Авария во Владимире на улице Чайковского: пострадала 2-летняя девочка
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Авария случилась 3 сентября поздно вечером у 44 дома по улице Чайковского. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель грузовой газели ехал в сторону проспекта Ленина. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с «пятнашкой». В результате ДТП водитель газели и его пассажирка - 2-летняя девочка получили ушибы и были отправлены на лечение домой. Водителю «пятнашки» понадобилась госпитализация.
ИСТОЧНИК KP.RU