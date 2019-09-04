ДТП во Владимире: пострадала 2-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-04T10:42:17+03:00

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Авария случилась 3 сентября поздно вечером у 44 дома по улице Чайковского. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель грузовой газели ехал в сторону проспекта Ленина. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с «пятнашкой». В результате ДТП водитель газели и его пассажирка - 2-летняя девочка получили ушибы и были отправлены на лечение домой. Водителю «пятнашки» понадобилась госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU