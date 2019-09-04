Президент России присвоил почетные звания двум врачам Владимирской области

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-04T09:46:18+03:00

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Двух врачей из Владимирской области Президент России за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу отметил почетным званием "Заслуженный врач Российской Федерации". Его присвоили заведующей отделением новорожденных роддома №2 города Владимира Галине Кирилловой и заведующему хирургическим отделением Меленковской ЦРБ Николаю Спиридонову.

Врач-неонатолог высшей квалификационной категории Галина Кириллова трудится в системе здравоохранения уже 35 лет. Она прошла путь от рядового врача до заведующей отделением. Николай Спиридонов также имеет высшую квалификационную категорию, награжден медалью "За заслуги перед Владимирской областью" и нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". Николай Александрович работает в районной больнице более 43 лет, из них 41 год – в должности заведующего хирургическим отделением.

ИСТОЧНИК KP.RU