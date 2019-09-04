За сбыт 2 килограммов психотропных веществ владимирец получил 8 лет колонии строгого режима
Наркотики мужчина хранил в своем автомобиле
Изменить размер текста:
Сотрудники УФСБ России по Владимирской области пресекли деятельность жителя Владимира, причастного к сбыту наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, в марте 2019 года владимирец незаконно приобрел смеси, содержащие «амфетамин». Мужчина спрятал их в тайнике, который он оборудовал в переднем бампере своего автомобиля. Затем злоумышленник попытался реализовать наркотики, но был задержан. У него изъяли 2 килограмма психотропных веществ. За совершенное преступление мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU