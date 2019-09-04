2019-09-04T09:30:14+03:00
Происшествия

За сбыт 2 килограммов психотропных веществ владимирец получил 8 лет колонии строгого режима

Наркотики мужчина хранил в своем автомобиле
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСБ России по Владимирской области пресекли деятельность жителя Владимира, причастного к сбыту наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, в марте 2019 года владимирец незаконно приобрел смеси, содержащие «амфетамин». Мужчина спрятал их в тайнике, который он оборудовал в переднем бампере своего автомобиля. Затем злоумышленник попытался реализовать наркотики, но был задержан. У него изъяли 2 килограмма психотропных веществ. За совершенное преступление мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Союз строителей Владимирской области выступил против объединения департаментов строительства и ЖКХ
ДТП во Владимире: пострадала 2-летняя девочка
Гусевская прокуратура нашла нарушения при приемке школы-памятника, в которой обвалился потолок
Президент России присвоил почетные звания двум врачам Владимирской области
В Коврове нетрезвый таксист протаранил торговый павильон
В Петушках бомж воровал телевизоры из дачных домов
В Ковровском районе открыли выставку фотографий, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Ковровским компания грозит штраф за незаконную продажу древесины
Жительница Владимира обокрала доверившуюся ей будущую свекровь
ВСМЗ отметит 60-летний юбилей спустя год
Четверо аспирантов ВлГУ получили по миллиону на реализацию своих проектов
«Т Плюс» завершил гидравлические испытания теплосетей в г. Владимир
Во Владимирской области выберут лучшего участкового
«Муромский радиозавод» погасил шесть миллионов налоговой задолженности
Алексей Мозалев прокомментировал ситуацию с увольнением медсестер в Александрове
Деревня Пробуждение претендует на титул самого веселого названия населенного пункта в России
С начала года во Владимирской области пропали 463 человека
Во Владимире пройдут Дни цыганской культуры
У владимирских льготников остался месяц, чтобы отказаться от соцпакета
Владимирцы хранили семь с половиной килограмм наркотиков