В Ковровском районе открыли выставку фотографий, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-03T18:42:04+03:00

Еще одним масштабным мероприятием стала акция «Мы скорбим». Ее провели во Владимире, у храма святых Кирилла и Мефодия

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3 сентября во Владимирской области прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Так, в историко-краеведческом музее Ковровского района открылась выставка «Избавить мир, планету от чумы». На ней представили экспонаты - фотографии и документы - из фондов Музея органов безопасности во Владимирской области регионального Управления ФСБ России. Экспонаты выставки рассказывают о первой в истории СССР операции по освобождению заложников в Удмуртской АССР в 1981 году, о захвате в заложники учащихся 4-го класса школы № 42 г.Орджоникидзе в декабре 1988 года (операция «Гром»), о событиях 1994 года, когда группа сотрудников УФСК и УВД Владимирской области предотвратила угрозу отравления водозабора Владимира, а также о контртеррористической операции, которая состоялась весной этого года в Кольчугине.

Еще одним масштабным мероприятием стала акция «Мы скорбим». Ее провели во Владимире, у храма святых Кирилла и Мефодия, который находится на территории ВлГУ. В митинге приняли участие преподавателями и студенты вузов, школьники, активисты общественных организаций, представители муниципальной антитеррористической комиссии областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU