2019-09-03T17:34:23+03:00
Общество

Ковровским компания грозит штраф за незаконную продажу древесины

Нарушения допусти сразу четыре предприятия
Ирина Мальцева
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Многочисленные нарушения выявила прокурорская проверка. Как выяснилось, три общества с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель в предусмотренный законом срок не представили сведений о том, сколько именно древесины они продали по договорам и дополнительным соглашениям. По результатам проверки всем предприятиям прокуратурой внесены представления, приняты меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении виновных сотрудников и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении - непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с древесиной, а также представление заведомо ложной информации в декларации о сделках с древесиной. Сейчас они находятся на рассмотрении. Согласно этой статье должностным лицам грозит штраф в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от семи тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. Юридических лиц могут оштрафовать от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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