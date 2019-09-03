ВСМЗ отметит 60-летний юбилей спустя год
Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова заявила, что крупнейшее музейное объединение страны отметит свой юбилей 11 сентября 2019 года, хотя праздник должен был состояться еще год назад. О причинах переноса праздника Мельникова заявила, что предыдущий генеральный директор ВСМЗ Игорь Конышев ,вероятно, забыл о знаменательной дате.
На празднике 60-летия ВСМЗ выступил танцевальный коллектив из Австралии. Светлана Мельникова заявила, что сотрудничала с ним в период работы в Крыму (музей "Херсонес Таврический").
Напомним, экс-глава ВСМЗ Игорь Конышев ушел в отставку 2 ноября 2018 года. Сейчас он проходит по делу о мошенничестве и прибывает под домашним арестом во Владимире.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник основан в сентябре 1958 года. Первым директором объединения был известный суздальский реставратор и искусствовед Алексей Варганов.
ИСТОЧНИК KP.RU