ВСМЗ отметит 60-летний юбилей спустя год

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-03T16:39:25+03:00

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Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова заявила, что крупнейшее музейное объединение страны отметит свой юбилей 11 сентября 2019 года, хотя праздник должен был состояться еще год назад. О причинах переноса праздника Мельникова заявила, что предыдущий генеральный директор ВСМЗ Игорь Конышев ,вероятно, забыл о знаменательной дате.

На празднике 60-летия ВСМЗ выступил танцевальный коллектив из Австралии. Светлана Мельникова заявила, что сотрудничала с ним в период работы в Крыму (музей "Херсонес Таврический").

Напомним, экс-глава ВСМЗ Игорь Конышев ушел в отставку 2 ноября 2018 года. Сейчас он проходит по делу о мошенничестве и прибывает под домашним арестом во Владимире.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник основан в сентябре 1958 года. Первым директором объединения был известный суздальский реставратор и искусствовед Алексей Варганов.

ИСТОЧНИК KP.RU