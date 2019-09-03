Четверо аспирантов ВлГУ получили по миллиону на реализацию своих проектов

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-03T15:35:11+03:00

Они должны их воплотить до 2021 года

Изменить размер текста: A A

Аспиранты ВлГУ победили в федеральном конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, и каждый выиграл грант на 1 миллион 200 тысяч рублей. До 2021 года на эти средства четверо аспирантов должны реализовать свои проекты.

Победителями от ВлГУ стали: аспирант кафедры технологии машиностроения ИМиАТ Денис Кочетов, аспирант кафедры физики и прикладной математики ИПМФИ Владислав Самышкинпод, аспирант кафедры строительных конструкций ИАСЭ Артем Кощеев и аспирант кафедры информационных систем и программной инженерии ИИТР Юрий Ковалев.

Конкурс проводился РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта «Наука» среди молодых учёных, обучающихся в аспирантуре.

ИСТОЧНИК KP.RU