«Т Плюс» завершил гидравлические испытания теплосетей в г. Владимир

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-03T15:29:53+03:00

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Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» завершили гидравлические испытания магистральных и разводящих теплосетей города в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Гидроиспытания тепловых сетей города Владимира начались 2 мая и завершились 30 августа. В ходе работ было проверено 663,7 км трубопроводов (в однотрубном исчислении).

Всего с начала летней ремонтной кампании Владимирский филиал «Т Плюс» провел более 500 гидроиспытаний теплосетей. Напомним, в ходе гидравлических испытаний давление в тепловой сети повышают в полтора раза, для того чтобы выявить на трубопроводах слабые места и своевременно провести на них ремонты. По итогам проверок было выявлено 308 дефектов, заменено 3,6 км сетей. Отметим, что средний срок отключения горячего водоснабжения для проведения испытаний во Владимире составил 11,27 суток.

После ремонтов на всех участках будут выполнены работы по восстановлению благоустройства. В настоящее время подрядной организацией сдано 254 объекта, в работе находится 61. Отметим, что качество выполнения благоустройства контролируется специальной комиссией с участием представителей управления ЖКХ администрации г. Владимир, а работы принимаются только после устранения всех замечаний.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. Специалисты филиала продолжают вести усиленный контроль благоустройства после завершения работ на тепловых сетях, а также соблюдения стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов. В случае обнаружения поврежденного или нарушенного ограждения компания просит жителей города не приближаться к опасному участку и немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20.

ИСТОЧНИК KP.RU