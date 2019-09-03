2019-09-03T12:56:27+03:00
Общество

Алексей Мозалев прокомментировал ситуацию с увольнением медсестер в Александрове

Руководитель департамента здравоохранения объяснил конфликт отсутствием диалога между администрацией и медперсоналом
Ирина Мальцева
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Сразу двенадцать медсестер из неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении в последних числах августа. Их последним рабочим днем должно было стать 10 сентября. На такой шаг сотрудницы пошли, поскольку руководство больницы сократило им стимулирующие выплаты. Главврач пошел на такие меры из-за дефицита зарплатного фонда в медучреждении. Но как заверили в департаменте здравоохранения, массового увольнения медсестер не будет.

- Узнав о случившемся, я сразу выехал на место, пообщался с семью медсестрами. Они работают с 2012 года и очень любят свою работу. Есть некоторый разрыв в отношениях между администрацией медучреждения и нашими коллегами. Информация о снижении стимулирующих выплат была доведена до сотрудников, но не разъяснена. Но сейчас все заявления отозваны, медсестры остаются работать, - отметил руководитель департамент здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

Медсестрам сохранили зарплату на прежнем уровне, еще ряд просьб медперсонала находится на контроле департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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