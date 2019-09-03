2019-09-03T11:42:22+03:00
Общество

Деревня Пробуждение претендует на титул самого веселого названия населенного пункта в России

В прошлом году победу одержали Чуваки
Сергей МОРКОВКИН
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Вот такую иллюстрацию подготовили дизайнеры для деревни ПробуждениеВот такую иллюстрацию подготовили дизайнеры для деревни Пробуждение
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Сервис Туту.ру запустил ежегодное голосование на звание населенного пункта с самым веселым названием. В первом этапе конкурса участвует деревня Пробуждение Муромского района Владимирской области. Конкуренты владимирской деревни, где живут 18 человек, серьезные: Старый Карапуз, Иноземная Духовка, Подмой, Хохотуй, Мошонки и Африканда.

В прошлом году победителем конкурса стала деревня Чуваки Пермского края. На въезде в нее был установлен памятный знак, который несколько раз пытались украсть. Жителям населенного пункта с нетривиальным названием вручили кубок, а дизайнеры Туту.ру подготовили для каждого участника конкурса карточку с иллюстрацией и описанием.

Помимо удивительно поэтичного названия названия, деревня Пробуждение может похвастать необычным для маленького населенного пункта в российской глубинке приростом населения. За восемь лет количество жителей возросло с 10 до 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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