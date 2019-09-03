2019-09-03T11:17:30+03:00
Происшествия

С начала года во Владимирской области пропали 463 человека

Из них найдены живыми 409 человек
Валерия ПРОНИНА
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Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал статистику пропавших людей с 1 января 2019 года по 31 августа. Во Владимирской области пропали 463 человека, включая 75 несовершеннолетних. Из них 285 потерялись в лесу, а 178 - в городе.

409 человек нашли живыми, 26 - погибшими. До сих пор не найдены 19 человек. Отказано в поиске 9 людям. Чаще всего отказы случаются из-за того, что родственники пропавшего не хотят обращаться в полицию с заявлением о пропавшем. А отряд занимается поисками только после заявления. Или же родственники пишут заявление, но не хотят распространения информации. Еще случай - семейные разборки. Если один из родителей, не лишенный родительских прав, увез ребенка, то волонтеры также помочь ничем не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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