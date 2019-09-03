Во Владимире пройдут Дни цыганской культуры

3 Сент. 10:47 2019-09-03T10:47:21+03:00

В филармонии можно получить бесплатные билеты на концерты

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11 и 12 сентября во владимирской областной филармонии пройдут Дни цыганской культуры. Владимирцам покажут выставку цыганских костюмов, фильм Кустурицы «Черная кошка, белый кот» и много цыганской музыки и танцев.

11 сентября - торжественное открытие Дней цыганской культуры, выставки цыганских костюмов, фото и книжной выставки - 17.00; концертная программа

«ЦЫГАНСКОЕ ТАНГО» в исполнении Владимирского русского оркестра (Художественный руководитель и главный дирижёр Заслуженный деятель искусств России Анатолий АНТОНОВ) - в 18.30.

12 сентября - кинопоказ фильма Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот» (киноклуб «Политехник») - в 12.00; выступление фольклорного цыганского ансамбля «Табор возвращается» (г.Москва, художественный руководитель Николай ВАСИЛЬЕВ) - на сцене филармонии в 18.30.

Все мероприятия бесплатные. Пригласительные билеты можно получить в кассе филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU