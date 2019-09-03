Во Владимире пройдут Дни цыганской культуры
11 и 12 сентября во владимирской областной филармонии пройдут Дни цыганской культуры. Владимирцам покажут выставку цыганских костюмов, фильм Кустурицы «Черная кошка, белый кот» и много цыганской музыки и танцев.
11 сентября - торжественное открытие Дней цыганской культуры, выставки цыганских костюмов, фото и книжной выставки - 17.00; концертная программа
«ЦЫГАНСКОЕ ТАНГО» в исполнении Владимирского русского оркестра (Художественный руководитель и главный дирижёр Заслуженный деятель искусств России Анатолий АНТОНОВ) - в 18.30.
12 сентября - кинопоказ фильма Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот» (киноклуб «Политехник») - в 12.00; выступление фольклорного цыганского ансамбля «Табор возвращается» (г.Москва, художественный руководитель Николай ВАСИЛЬЕВ) - на сцене филармонии в 18.30.
Все мероприятия бесплатные. Пригласительные билеты можно получить в кассе филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU