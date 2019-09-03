2019-09-03T10:29:39+03:00
Общество

У владимирских льготников остался месяц, чтобы отказаться от соцпакета

И выбрать вместо него деньги
Вероника ПАНИНА
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Владимирское отделение Пенсионного фонда напоминает - до 1 октября все жители региона, имеющие право на федеральные льготы, должны выбрать, что они хотят получать в будущем году - льготы в натуральном выражении или денежную компенсацию за них. При этом выбрать замену деньгами можно как для всех льгот, так и для их части.

Общая сумма компенсации за льготные услуги составляет 1121 рубль 42 коп. в месяц. В нее входят:

- бесплатные лекарства по назначению врача – 863 рубля 75 коп.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 133 рубля 62 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте – 124 рубля 05 коп.

Если льготник уже подавал заявление об отказе от набора услуг в пользу денежной компенсации и хочет на будущий год сохранить ту же систему - ходить никуда не надо, заявление продлится автоматически. Если же человек решил поменять льготы на деньги или наоборот, то нужно подать соответствующее заявление в территориальное управление ПФР по месту своего жительства. То же самое надо сделать, если право на льготы появилось в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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