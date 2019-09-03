2019-09-03T10:09:13+03:00
Общество

В ВлГУ пройдет фестиваль японской культуры

На нем покажут, как делать оригами, правильно проводить чайную церемонию и расскажут об основах японской каллиграфии
Алексей СУХОВ
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предоставлено ВлГУ.предоставлено ВлГУ.
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4 сентября в ВлГУ пройдет фестиваль японской культуры. Мероприятие организовано в рамках международной летней школы "Знакомимся с Россией".

С культурой и национальными особенностями своего народа всех желающих познакомят студенты университета Хоккай Гакуэн (город Саппоро, Япония), проходящие стажировку в опорном университете Владимирской области.

Участники побывают на мастер-классах по оригами и японской каллиграфии, проведению традиционной чайной церемонией. Под руководством японских студентов все желающие изготовят поделку-оригами, напишут слова иероглифами, составят икебану. Представительницам женского пола предложат примерить японское кимоно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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