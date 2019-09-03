В ВлГУ пройдет фестиваль японской культуры
4 сентября в ВлГУ пройдет фестиваль японской культуры. Мероприятие организовано в рамках международной летней школы "Знакомимся с Россией".
С культурой и национальными особенностями своего народа всех желающих познакомят студенты университета Хоккай Гакуэн (город Саппоро, Япония), проходящие стажировку в опорном университете Владимирской области.
Участники побывают на мастер-классах по оригами и японской каллиграфии, проведению традиционной чайной церемонией. Под руководством японских студентов все желающие изготовят поделку-оригами, напишут слова иероглифами, составят икебану. Представительницам женского пола предложат примерить японское кимоно.
ИСТОЧНИК KP.RU