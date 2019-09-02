2019-09-02T17:47:26+03:00
Общество

В Радужном компания, выдававшая кредиты, работала с нарушениями

Суд признал ее деятельность незаконной
Ирина Мальцева
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В суд обратился владимирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Как оказалось, в ЗАТО город Радужный работала компания, которая выдавала потребительские кредиты желающим. Однако .как выяснилось, делала это с нарушением закона – без согласования и разрешения городской администрации. Представитель компании в суде настаивал, что исчезновение офиса в закрытом городе нарушит права заемщиков, уже получивших деньги, ведь они не смогут гасить кредит. Однако Собинский городской суд признал деятельность незаконной и запретил осуществлять ее в Радужном до получения разрешения от администрации. Жители, уже взявшие кредит, от этого не пострадают – по условиям договора, они смогут гасить его в других офисах или перечислять деньги безналичным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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