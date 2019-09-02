В Гусь-Хрустальном прокуратура требует снести 15 аварийных домов
Суд поддержал это требование
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Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура через суд добилась сноса 15 аварийных домов в городе. Их расселили по программе переселения граждан из аварийного жилья за 2013-17 годы. Ведомство приводит адреса некоторых их этих домов: улица Советская, д.50, улица Хрустальщиков, д.1, улица Гвардейская, д. 7.Они были признаны до 2012 года.
Помимо переселения жителей из аварийных домов, мэрия обязана снести старые здания.
Прокуратура отмечает, что доступ к аварийным зданиям за два года так и не был закрыт. Решение суда о сносе зданий не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU