Перекресток на Ставрово на Пекинке закрыли

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-02T09:06:51+03:00

Левые повороты на этом участке ликвидированы, чтобы снизить количество ДТП с пострадавшими

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ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" продолжает борьбу с левыми повротами на трассе М-7 "Волга". 24 сентября они ликвидируют еще один перекресток во Владимирской области. Речь идет о повороте на Ставрово, по которому водители ехали до Кольчугино и Александрова.

24 сентября здесь уберут светофор и ликвидируют левые повороты. Изменить направление движения будет возможно на новых одноуровневых развязках с отнесенными левыми поворотами: в сторону Владимира - на км 162+800, в сторону Москвы – на км 167+900.

Как говорят в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород", перекресток пришлось убрать из-за высокой аварийности на данном участке. С 2017 года здесь зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими, в которых 9 человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU