2019-09-02T08:50:30+03:00
Происшествия

Трое мошенников "нагрели" жителей Владимирской области на 13 миллионов рублей

Они предлагали заняться людям бизнесом в качестве инвесторов, те брали кредиты и отдавали деньги
Алексей СУХОВ
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Владимирские полицейские передали в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму 13 миллионов рублей. Как сообщают в областной полиции, по данной статье будут судить троих мужчин - 32, 40 и 28 лет. Их поймали в феврале текущего года.

Работали подозреваемые следующим образом: знакомились с людьми, входили в доверие, а потом предлагали тем заняться вместе бизнесом. Люди оформляли кредиты в различных банках, а затем передавали деньги злоумышленникам, полагая, что являются инвесторами и в дальнейшем смогут получить выплаты с процентов. При этом мошенники первое время действительно что-то платили - они выдавали 20 % от полной денежной суммы. Остальное преступники делили между собой поровну.

Всего полицейские собрали 38 эпизодов по данному делу. Жертвами мошенников становились люди самого разного возраста, проживающие в самых разных районах Владимирской области. Общий ущерб составил 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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