Власти Александровского района должны за 10 дней выработать план по выплате миллиардных долгов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-01T12:00:52+03:00

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30 августа областные власти решали, что делать с миллиардным долгом коммунальных организаций Александровского района.

На сегодняшний день Александровский район является самым крупным должником в регионе. Задолженность ресурсоснабжающих организаций по электричеству составляет более 112 миллионов рублей. А по газу она достигла отметки в 895 миллионов рублей. Планировалось, что отчитываться по проблемной ситуации будет лично глава администрации района Александр Дудоров, но вместо него выступал его зам Владимир Бессонов.

- Структура использования муниципальным имуществом в районе такова, что им управляют частные организации, которые находятся либо в стадии банкротства, либо в предбанкротном состоянии, – сообщил он. - Я думаю, без помощи областной администрации мы обойтись на данном этапе не сможем.

Было предложено передать функции управления коммунальным хозяйством района от частников муниципальной компании. И в самое ближайшее время выйти на стопроцентные текущие платежи, после этого приступить к поэтапному погашению долгов. На составление плана как выйти из кризиса району дано 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU