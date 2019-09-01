Владимирское "Торпедо" празднует 60-летие

СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-01T08:07:43+03:00

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В воскресенье, 1 сентября спортивная программа Дня города продолжится юбилейными акциями в честь 60-летия первого матча владимирской футбольной команды "Торпедо" в первенствах страны.

Большой футбольный праздник начнется в 11.00 на владимирском стадионе "Лыбедь". В программе - матч по мини-футболу между командами администрации города Владимира и администрации Владимирской области (за город Владимир планирует принять участие даже сити-менеджер Андрей Шохин), мастер-класс по футболу с участием основного состава ФК "Торпедо" и воспитанников "Спортивной школы олимпийского резерва по футболу".

В 13.00 на "Лыбеди" начнется товарищеский матч с участием ветеранов ФК "Торпедо". Завершится футбольный праздник в 14.30 церемонией награждения участников и победителей юбилейных игр. Вход на муниципальный стадион "Лыбедь", как и на все праздничные площадки дня города Владимира-2019, свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU