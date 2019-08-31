2019-08-31T17:48:53+03:00
Общество

В День города Владимира открыли сквер на улице Чайковского с "музыкальной зоной"

С самого утра сюда устремились сотни владимирцев
Валерия ПРОНИНА
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31 августа, в День города Владимира, был открыт обновленный сквер на ул. Чайковского. Реновация общественного пространства проводилась по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Владимирцы сами проголосовали за его благоустройство.

С самого утра сюда устремились сотни владимирцев от мала до велика. Ребятишки с удовольствием «осваивали» детский и спортивный городок, а взрослые владимирцы оценили "музыкальную зону". Доминантой в ней стал памятник композитору Петру Ильичу Чайковскому, который выделен мощением в виде клавиш рояля. Также в этой зоне разбиты цветники и клумбы, засеяны газоны, установлены 57 уличных светильников и 36 лавочек. Посажены парковые деревья-крупномеры и 250 кустарников.

В «детской» зоне смонтированы игровой комплекс «Корабль», спортивная площадка-«воркаут», аттракционы. Поверхности детского и спортивного городков покрыты травмобезопасной резиной, каждая деталь игрового и спортивного комплексов имеет сертификаты безопасности.

Также появился дополнительный пешеходный переход через улицу Бобкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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