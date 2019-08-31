Во Владимирской области четверо несовершеннолетних погибли за купальный сезон
В общей сложности из воды достали 12 человек
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Купальный сезон 2019 года завершился. Сотрудники МЧС подводят его итоги.
- Особенности купального сезона этого года заключались в перемене погодных условий. Если первый месяц лета выдался жарким, то погода в два других уже не способствовала массовому выходу граждан на водоемы, - сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.
На водоемах региона произошло 16 происшествий, в результате которых 12 человек погибли, в том числе четверо несовершеннолетних.
В настоящий момент разрабатываются предложения по увеличению официально разрешенных мест для купания уже на будущий год.
ИСТОЧНИК KP.RU