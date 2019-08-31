2019-08-31T14:10:25+03:00
Звезды

В День города Владимира дети играют в гольф, а велосипедисты показывают трюки с высоких горок

Также в рамках празднования горожане могут бесплатно постричься на Спасском холме
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Алена Андрианова
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День города Владимира начали праздновать с 11 утра. В областном центре владимирцев и гостей города приглашают на аттракционы, шашлыки и интерактивные площадки. Так, на Театральной площади развернулось шоу велосипедистов. Спортсмены показывают трюки, съезжая с высоких горок. Приземляются на большие подушки. Тут же можно самим прокатиться на аттракционах. Как отмечает наш корреспондент, который находится на празднике, большинство людей собралось именно на Театральной площади.

На смотровой площадке на Спасском холме в рамках проекта "Подиум" прошло дефиле наших красавиц. Там же открыли салон красоты, где можно бесплатно подстричься. Желающих - десятки!

На Шалопаевке полным ходом идет фестиваль национальных кухонь, где угощают татарскими и башкирскими блюдами. На ул. Большой Московской работает ярмарка, где можно не только купить сувениры, но и приобрести одежду и постельное белье.

На другой площадке - Соборной площади - прошло торжественное открытие праздника. Выступали, в основном, владимирские творческие коллективы и спортсмены с самокатами. Совсем рядом, в парке "Липки" рыцари рассказывают гостям, как развивалась Владимирская земля с древних времен, а в парке Пушкина - для детей поставили гольф! Только пока свободных лунок нет. Видимо, малыши в восторге от такого развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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