Мобильный офтальмологический комплекс бесплатно обследует жителей четырех районов Владимирской области

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-31T11:39:53+03:00

В сентябре состоятся выезды к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов

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Мобильный офтальмологический комплекс ООО «Оптикстайл - Муром» продолжает свою работу в рамках частно-государственного партнерства на территории Владимирской области. В сентябре состоятся выезды к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. Планируется обследовать 370 человек.

Мобильный офтальмологический комплекс ООО «Оптикстайл - Муром» работает по системе ОМС с ноября 2015 года. За это время было бесплатно обследовано более 7 тысяч жителей отдаленных районов области.

Пациенты проходят диагностические процедуры и получают консультацию врача-офтальмолога. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

График выездов в сентябре 2019 года:

г. Петушки – 2 сентября; г. Суздаль – 3 сентября; г. Курлово, Гусь-Хрустальный р-н – 4 сентября; г. Меленки – 5 сентября; с. Бутылицы, Меленковский р-н – 6 сентября; г. Покров, Петушинский р-н – 9 сентября; г. Суздаль – 10 сентября; пос. Уршельский, Гусь-Хрустальный р-н – 11 сентября; г. Меленки – 12 сентября; дер. Тургенево, Меленковский р-н – 13 сентября; г. Костерево, Петушинский р-н – 16 сентября; г. Суздаль – 17 сентября; г. Меленки – 19 сентября; с. Илькино, Меленковский р-н – 20 сентября; дер. Пекша, Петушинский р-н – 23 сентября; г. Суздаль – 24 сентября; с. Великодворье, Гусь-Хрустальный р-н – 25 сентября; г. Меленки – 26 сентября; с. Ляхи, Меленковский р-н – 27 сентября; г. Гусь-Хрустальный – 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU