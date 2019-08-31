Владимирец приехал к своей девушке в Радужный и из ее подъезда украл велосипед
Он перевез его во Владимир и продал
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Несколько недель назад в полицию обратился житель Радужного. Мужчина сказал, что из подъезда украли его велосипед. Ущерб составил 9 тысяч рублей.
По данным УМВД, полицейские задержали 22-летнего жителя областного центра. Парень сказал, что приезжал в Радужный к девушке, увидел в подъезде велосипед, а потом привез его во Владимир и продал.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU