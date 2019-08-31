2019-08-31T10:22:29+03:00
Происшествия

За ночь во Владимирской области случились два крупных пожара

Сгорел частный жилой дом и пристройка к производственному зданию
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Первый пожар случился в Колокше, на ул. Заречной. Пожарным сообщили о возгорании дома в девять вечера 30 августа. На место выехали 13 человек и три единицы техники. Огонь распространился на 72 квадратных метра. К счастью, жильцы дома не пострадали.

В 23.20 в МЧС поступил звонок о пожаре в пристройке к производственному зданию во Владимире, в микрорайоне Оргтруд. На место возгорания было направлено 18 человек и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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