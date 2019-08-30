2019-08-30T22:11:14+03:00
Общество

Специалисты владимирского роддома №2 приняли роды у женщины с серьезной патологией сердца

Женщина смогла родить сама, хотя был высокий риск остановки сердца
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохраненияфото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения
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Медицинскую помощь женщине оказывала мультидисциплинарная бригада, в которую входили акушеры-гинекологи, анестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт и кардиолог. 29 августа жительница Владимира благополучно родила девочку.

Как сообщил заместитель главного врача Родильного дома №2 Максим Губкин, женщина страдала нарушением проводимости сердца – атриовентрикулярной блокадой II и III степени, в результате чего наблюдалось нарушение ритма жизненно важного органа.

Существовал риск остановки сердца. Но после тщательного обследования пациентки специалисты приняли решение готовить ее к родам, исключив кесарево сечение.

Молодая мама искренне благодарит владимирских специалистов за помощь, высокий профессионализм и психологическую поддержку.

Желаем маме и ребенку крепкого здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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