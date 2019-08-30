Специалисты владимирского роддома №2 приняли роды у женщины с серьезной патологией сердца
Медицинскую помощь женщине оказывала мультидисциплинарная бригада, в которую входили акушеры-гинекологи, анестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт и кардиолог. 29 августа жительница Владимира благополучно родила девочку.
Как сообщил заместитель главного врача Родильного дома №2 Максим Губкин, женщина страдала нарушением проводимости сердца – атриовентрикулярной блокадой II и III степени, в результате чего наблюдалось нарушение ритма жизненно важного органа.
Существовал риск остановки сердца. Но после тщательного обследования пациентки специалисты приняли решение готовить ее к родам, исключив кесарево сечение.
Молодая мама искренне благодарит владимирских специалистов за помощь, высокий профессионализм и психологическую поддержку.
Желаем маме и ребенку крепкого здоровья!
ИСТОЧНИК KP.RU