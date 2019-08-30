Муромское предприятие задолжало сотрудникам более четырех миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-30T16:19:56+03:00

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ООО «СТЭМ», занимавшееся производством матрасов, открыло подразделения в Муроме и Навашино. Но темпы производства снижались, руководство менялось, а люди увольнялись с работы. В декабре прошлого года предприятие фактически прекратило работу, задолжав 164 работникам, среди которых были и молодые мамы с маленькими детьми, в общей сложности более четырех миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СТЭМ», допустившего ущемление трудовых прав сотрудников, всем потерпевшим выплатили задержанную зарплату. Сам руководитель признал вину в полной невыплате заработной платы. Сейчас дело направят в мировой суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении руководителю ООО «СТЭМ» меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU