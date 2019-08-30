Владимирец второй раз попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-30T15:39:59+03:00

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Пятидесятидвухлетнего жителя Владимира задержали во время поездки по автомобильной дороге «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума». Несмотря на гололед, пьяный водитель мчался с большой скоростью и в результате, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя иномарками: сначала по касательной с автомобилем Renault Kaptur, а потом в лоб DAEWOO NEXIA. В результате аварии водитель последней иномарки получил серьезные повреждения и попал в больницу. Как выяснилось, на тот момент он имел непогашенную судимость за нарушение правил дорожного движения и был лишен права управления транспортными средствами. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Если Гусь-Хрустальный городской суд признает его виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU