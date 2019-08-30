Подрядчика, делавшего отбойник посреди полосы во Владимире, оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-30T14:05:11+03:00

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ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород" сообщило "КП-Владимир", что подрядчика, делавший отбойник (осевое барьерное ограждение) на трассе М-7 во Владимире, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ведомство сообщило, что ограждение было сделано правильно, но из-за дождя не была нанесена новая разметка. Но все необходимые предупреждающие знаки при этом были установлены. Ведомство отмечает, что установленные на дороге знаки имеют приоритет перед разметкой, поэтому водители должны ориентироваться на них. Штраф же назначен за несвоевременное восстановление отбойника после ДТП.

Так же пресс-служба ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород" сообщила, что за сломанный отбойник заплатит врезавшийся в него задремавший водитель. Ведомство готовит иск в суд на сумму в 400 тысяч рублей.

Отметим, инцидент с барьером стал достоянием общественности 9 июля, когда в соцсетях появился ролик об обойнике. ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород" отмечает, что ролик был снят в период между аварией и стартом восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU