В Петушинском районе местный житель обкрадывал дома москвичей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-30T12:37:39+03:00

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Житель Петушинского района, который ранее уже имел судимость за кражи, обворовывал дома москвичей. В полицию обратился житель столицы, который заявил, что из его гаража, находящегося на придомовой территории дома в Петушинском районе, украли электроинструмент. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Затем выяснилось, что мужчина причастен еще к семи аналогичным эпизодам. Проникая в дома и на земельные участки москвичей, он воровал электроинструменты, которые потом продавал. Общий ущерб от всех его краж составил 100 тысяч рублей. В своих преступлениях злоумышленник признался, но только часть похищенного имущества была возвращена законным владельцам. Злостному воришке может грозить реальный срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU